Morre Paulo Egydio Martins, ex-governador de SP

Morreu nesta sexta-feira, 12, aos 92 anos, o ex-governador paulista Paulo Egydio Martins (PSDB). A informação foi confirmada pelo atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O motivo da morte não foi informado.

“Quero fazer um registro triste. Faleceu há pouco o ex-governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins. Transmito minha solidariedade. Meu amigo. Fiquei sentido, triste e compartilho minha solidariedade e votos de pesar”, afirmou Doria.

Chefe do Executivo paulista entre 1975 e 1979, Paulo Egydio era aliado do então presidente Ernesto Geisel e opositor da chamada linha dura do governo quando enfrentou sua maior crise política: o assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-Codi, no dia 25 de outubro de 1975, informou o Estadão em reportagem sobre os 90 anos do ex-governador, em maio de 2018.

Além de governador, Paulo Egydio também foi ministro da Indústria e Comércio no governo Castelo Branco e chegou a ocupar o Ministério do Trabalho e da Previdência Social.