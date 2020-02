Morre primeira vítima por coronavírus na Europa

Equipe BR Político

A primeira morte por coronavírus fora da Ásia, em Paris, foi confirmada neste sábado, 15. Um turista chinês de 80 anos morreu na sexta, 14, na capital francesa. Ele já estava hospitalizado desde 25 de janeiro, segundo a ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) chegaria à China neste fim de semana.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou 2.641 novas infecções confirmadas no sábado. O número de novos casos relatados diariamente tem sido maior nos últimos três dias, desde que os critérios foram alterados para incluir pacientes diagnosticados por meios que incluem raio-X de pulmão, e não apenas exames laboratoriais. As novas mortes por coronavírus atingiram 143, o segundo maior total em um único dia – 107 em Wuhan, o epicentro do surto. O número total de mortes pelo vírus na China continental agora é de 1.523. Fora da China, foram confirmados casos em mais de 20 países.