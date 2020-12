Morreu neste domingo, 6, Tabaré Vázquez, ex-presidente do Uruguai entre 2005 e 2010 e entre 2015 e 2020. Ele deixou o cargo em março deste ano, dando lugar para Luis Lacalle Pou. Ele enfrentava um câncer de pulmão, descoberto em agosto do ano passado. Segundo seu filho, Alvaro Vázquez, ele faleceu enquanto descansava, com seus familiares próximos. Tabaré foi o primeiro presidente de esquerda do país, pela Frente Ampla (FA).