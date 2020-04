Mortes por coronavírus no Brasil: 1.124

O Brasil registrou neste sábado, 11, 68 mortes e 1.089 contaminações por coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de óbitos pela doença chega a 1.124 vítimas e, até agora, são 20.727 casos oficialmente conhecidos. A letalidade está em 5,4%. Os dados são do Ministério da Saúde. São Paulo continua a ser o Estado com maior número de contaminações, com 8.419 casos confirmados e 560 óbitos neste sábado, seguido por Rio de Janeiro (2.607 e 155 óbitos), Ceará (1.582 e 67), Amazonas (1.050 e 53), Pernambuco (816 e 72) e Minas Gerais (750 e 17).