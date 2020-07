Novos dados do Ministério da Saúde desta segunda-feira, 27, mostram que o número de mortos por coronavírus no Brasil chegou a 87.618. Foram registrados mais 614 vítimas nas últimas 24 horas, segundo a pasta. Já o número de infectados foi de 23.284, com um total de 2.442.375. Os dados costumam ser menores após os finais de semana, devido a menor quantidade de exames realizados.