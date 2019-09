Mortes violentas no País em queda desde 2018

Equipe BR Político

O Brasil registrou queda de 10,8% no número de mortes violentas intencionais em 2018, em comparação com o ano anterior, segundo relatório do Fórum de Segurança Pública publicado nesta terça-feira, 10. No ano passado, foram 57.341 mortes no total.

A queda está em consonância com a diminuição de 22% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com números do Monitor da Violência divulgados no início de setembro.

Esse dado vem sendo propalado por Sergio Moro para destacar as ações do governo federal na área, porém, sem mencionar que a queda vem desde o ano passado. Foi o que ocorreu em tuíte no perfil do Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira, 10.

Ao publicar matéria do Wall Street Journal que trata do assunto, a tendência de queda foi associada somente ao primeiro semestre de 2019. A reportagem, no entanto, destaca que “em 2018, os homicídios caíram na taxa mais rápida em uma década”.

Deu no The Wall Street Journal: Crimes no Brasil caem 20% no primeiro semestre de 2019. "Nossa expectativa é de que essa tendência continue e é para isso que estamos trabalhando", disse o ministro Sérgio Moro, em entrevista ao jornal norte americano. Leia https://t.co/5Nv5F3lu57 pic.twitter.com/sW6LerpLRg — Ministério da Justiça e Segurança Pública (@JusticaGovBR) September 10, 2019

Durante a fala do ministro no Conselho das Américas, evento que divulga iniciativas para promover o livre comércio mundial, na última quinta-feira, 5, a situação se repetiu. Para além do governo federal, Moro lembrou do esforço dos Estados na segurança pública, mas falou em “redução dos índices da criminalidade desde o início do ano”.