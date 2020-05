Mortos por covid-19 passam de 11 mil no Brasil

Os números do fim de semana de novos casos e óbitos pela covid-19 fizeram com que o Brasil superasse as 11 mil mortes. Os dados são preocupantes, porque foram muito acima dos anotados nos últimos fins de semana, período em que, como se sabe, as notificações muitas vezes são aquém dos casos.

Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 496 novas mortes nas últimas 24 horas. Foi a primeira vez nos últimos quatro dias que as notificações de óbitos ficaram abaixo de 600, o que deve ser fruto justamente da subnotificação que ocorre nos fins de semana.

O total oficial de vítimas da covid-19 no País subiu de 10.627 para 11.123. O número de casos confirmados da doença saltou de 155.939 para 162.699, com 6.760 novos registros.

O recorde contabilizado em 24h é de 751 vítimas, na sexta-feira, 8. São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pela doença, com 3.709 óbitos e 45.444 casos confirmados. Em seguida, vêm Rio de Janeiro (1.714 óbitos, 17.062 casos), Ceará (1.114, 16.692 casos), Pernambuco (1.047 óbitos, 13.275 casos) e Amazonas (1.004 óbitos, 12.599 casos).

Com a pandemia ainda no auge, dificilmente Estados que haviam cogitado começar a adotar medidas de saída da quarentena poderão fazê-lo. Vários deles, ao contrário, começam a intensificar as medidas de isolamento social, como 5 Estados que já adotaram estratégias próximas a um fechamento radical (lockdown).