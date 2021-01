Mourão admite eventual saída de Ernesto do governo

O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a dar declarações com potencial de desagradar ao presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta, 27, em entrevista à Rádio Bandeirantes, apontou falhas de comunicação da Secom, lamentou ser subutilizado pelo chefe e, o que pode lhe render uma bronca, admitiu que o chanceler Ernesto Araújo está na corda bamba. Ainda que o general da reserva tenha pisado em ovos ao dizer que a eventual demissão do ministro não foi discutida com ele, afirmou que a cabeça de Ernesto pode fazer parte de uma futura reforma ministerial pensada para depois da eleição da Câmara e do Senado, em 1 de fevereiro.

“Não resta dúvida que tem alguns ministros que são destaque inconteste pela sua capacidade gerencial e sua visão estratégica. Não preciso citar nomes. Mas o caso específico que você colocou (Ernesto Araújo), na questão das Relações Exteriores, isso é algo que fica na alçada do presidente, né? Eu acho, julgo, não tenho bola de cristal para isso, nem esse assunto foi discutido comigo, que, num futuro próximo aí, após essa questão das eleições dos novos presidentes das duas Casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada a nova composição política que emergir deste processo. Então, talvez, nisso aí, alguns ministros sejam trocados e, entre eles, o próprio das Ministério das Relações Exteriores. Então, prefiro aguardar. Até porque esse assunto não foi discutido comigo em nenhum momento, e tudo o que eu puder falar aqui será pura especulação”, afirmou.

Como você já leu aqui no BRP, Ernesto mais atrapalhou que ajudou no estabelecimento de relações diplomáticas cordiais do Brasil com a China, país do qual hoje o País depende para entrega de insumos da vacina contra o novo coronavírus. Sua postura bélica contra o aliado asiático é motivo de desconforto entre os alguns militares lotados no Palácio do Planalto.

O presidente da República, quando fala sobre reeleição, não inclui Mourão em seus planos.