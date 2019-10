Mourão anuncia ação do Exército para limpar praias

Equipe BR Político

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, anunciou nesta tarde de segunda, 21, que o Exército colocará à disposição das operações de limpeza das praias do Nordeste, atingidas por manchas de óleo, tropas da 10º Brigada de Infantaria Motorizada, sediada no Recife. Os militares também devem oferecer equipamentos para apoio a órgãos de defesa civil dos Estados. Segundo ele, entre 4 a 5 mil homens da Força estarão disponíveis para a missão.

Só agora, 49 dias após o registro das primeiras manchas no litoral, o governo federal intensifica ações para averiguar o que de fato tem ocorrido. O Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Gustavo Canuto, terá reunião com o governador Rui Costa (PT) nesta segunda-feira, 21, no Bahia. No dia seguinte, Canuto deve viajar ao Sergipe. Já o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, irá a Recife e Salvador a partir de terça-feira, 22.

A agenda do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, focou no Nordeste nos últimos dias, mas em setembro, mês em que se registrou a primeira mancha, no dia 2, ele esteve praticamente ausente do que viria a ser considerado o maior desastre ambiental marítimo do Brasil, a julgar pelas postagens de Salles pelo Twitter: no dia 2, ele estava em Manaus; no dia 21, em Washington; em 23, em Nova York; em 25, em Paris; em 26, ainda na França; em 30, em Berlim. Em quase todos esses encontros de trabalho o ministro foi deslocado para “defender os interesses do Brasil”.