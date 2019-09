Mourão vê Bolsonaro com ‘perfeitas condições’ de ir à ONU

Equipe BR Político

Apesar de o período de afastamento do presidente Jair Bolsonaro da Presidência ter sido prolongado em mais quatro dias, o presidente interino, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira, 13, que o chefe, internado desde o último final de semana, “tem perfeitas condições” para comparecer à abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, no próximo dia 24.

“Essa extensão do repouso dele é exatamente para ele estar em boas condições para, no outro fim de semana, poder viajar”, disse o general. “Eu acho que ele tem perfeitas condições. Eu já conversei com alguns médicos e todos eles me disseram que isso não vai interferir na viagem dele”, acrescentou à Folha.

Mourão ressaltou que, por ora, a recomendação é que presidente fale “o mínimo possível” para acelerar a recuperação. A previsão inicial era de que Bolsonaro reassumisse o posto nesta sexta-feira, 13. Por recomendação médica, no entanto, Mourão seguirá como interino até terça-feira.