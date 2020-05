Mourão: ‘Cada Poder tem seus limites e responsabilidades’

Assim como fizeram outros generais, o vice-presidente Hamilton Mourão usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para tentar baixar os ânimos e afirmar que “ninguém irá descumprir a Constituição”. O comentário vem na esteira da participação do presidente Jair Bolsonaro em atos em apoio próprio e contra o Congresso e STF. “Cada Poder tem seus limites e responsabilidades”, escreveu Mourão no Twitter.

Ontem, o presidente se dirigiu aos apoiadores dizendo: “Vocês sabem que o povo está conosco. As Forças Armadas, ao lado da lei, da ordem, da democracia, da liberdade e da verdade, também estão ao nosso lado. Quanto aos algozes, peço a Deus que não tenhamos problema esta semana, porque chegamos no limite. Não tem mais conversa. Daqui para frente, não só exigiremos. Faremos cumprir a Constituição. Será cumprida a qualquer preço.”

“Neste momento em que se procura turvar o ambiente nacional pela discórdia e intriga, é importante deixar claro, como o presidente Jair Bolsonaro declarou ontem, que ninguém irá descumprir a Constituição. Agora, cada Poder tem seus limites e responsabilidades”, escreveu Mourão. A mensagem é acompanhada de uma foto do vice.