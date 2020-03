Mourão celebra ‘reformas que desenvolveram o Brasil’ na ditadura

Como esperado, militares do governo federal não deixam passar em branco a efeméride do 31 de março de 1964. O vice-presidente, Hamilton Mourão, escreveu no Twitter nesta terça, 31, que com a eleição do general Castello Branco, “iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil”, sob a hashtag #31deMarçopertenceàHistória. O ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, registrou sua homenagem à ditadura ontem em comunicado.

Há 56 anos, as FA intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do General Castello Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. #31deMarçopertenceàHistória pic.twitter.com/5QnCQ1qHEt — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 31, 2020