Mourão comemora vacina, mas não entra em ‘politicagem’

O vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva, comemorou nesta segunda, 18, a aprovação ontem de 8 milhões de doses de vacina contra a covid-19 pela Anvisa, mas evitou falar sobre a reação do ministro Eduardo Pazuello (Saúde) contra o pontapé inicial do governador João Doria (PSDB-SP). Segundo o general da ativa, a iniciativa do tucano, que aplicou a primeira dose do imunizante no País, a Coronavac, na enfermeira Mônica Calazans, foi uma “jogada de marketing” que desrespeitou o contrato do ministério com o Instituto Butantã.

“Não vou entrar nesses detalhes, isso aí tudo é politicagem. Eu não entro na politicagem, meu caso aqui lido com as coisas de modo objetivo, isso aí deixo de lado”, disse Mourão ao ser questionado sobre as declarações de Pazuello na entrada da Vice-Presidência.

Para o vice, a Anvisa fez um excelente trabalho. “Há 3 meses o que que falei? Que nós iríamos ter vacina, que a vacina seria aprovada. A Anvisa fez o excelente trabalho dela”, disse.

Mourão também relacionou a chegada da vacina com a retomada da economia. “Nós vamos resolver esse problema (da pandemia) e o principal que vem depois é a gente resolver a situação econômica do País de modo que a gente consiga retornar a uma situação melhor de emprego para o nosso povo e o País entre em um ciclo de crescimento”, declarou.