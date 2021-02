Mourão confiante em Lira e Pacheco para País avançar pauta para solução fiscal

O vice-presidente Hamilton Mourão está confiante de que tanto Arthur Lira (PP-AL), na Câmara, e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no Senado, terão mandatos comprometidos em avançar com a pauta de ajuste fiscal do País. A dupla recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro na disputa.

“Pelas palavras de ambos (Lira e Pacheco) ontem, ambos se apresentaram comprometidos em fazer o avanço da pauta que é necessária para que o Brasil consiga solucionar a questão fiscal ou pelo menos encaminhar a questão da solução fiscal”, observou Mourão ao chegar à sede da Vice-Presidência no Palácio do Planalto. Ele citou como exemplo de questões pendentes no Congresso as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) Emergencial e do Pacto Federativo.

Sobre o avanço da pauta de reformas, tema que esteve presente ontem nos discursos de Lira e Pacheco, Mourão opinou que a prioridade é a mudança do sistema tributário brasileiro. “Na minha opinião, a questão tributária é mais urgente até do que a questão administrativa.” Em declarações anteriores, Arthur Lira sinalizou pretender dar prioridade à reforma administrativa.

Questionado sobre o retorno do auxílio emergencial, Mourão repetiu que é preciso encontrar espaço no Orçamento, como é defendido pelo ministro Paulo Guedes, da Economia. Tanto Lira quanto Rodrigo Pacheco são favoráveis à criação de um novo programa social do governo.