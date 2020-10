Mourão contra incluir Pantanal no Conselho da Amazônia

O vice-presidente Hamilton Mourão se colocou nesta terça, 13, contra a inclusão do Pantanal no Conselho da Amazônia defendida por senadores. O pedido foi feito pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), que sugere ao presidente da República colocar a tutela do Pantanal entre as atribuições do conselho coordenado por Mourão até 2025. A indicação segue agora para a presidência do Senado.

“Tenho visto o esforço do pessoal do Senado, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) vem propugnando por isso aí, mas eu acho que é um caso que tem que ficar afeto ao Ministério do Meio Ambiente porque é uma questão de preservação ambiental, só isso”, disse o general. “Não, não acho. Amazônia é Amazônia, Pantanal é Pantanal”, complementou.