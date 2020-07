Mourão contra quarentena para juízes

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou nesta quinta-feira, 30, a proposta aventada pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de quarentena de oito anos para que juízes possam disputar eleições e insinuou que a iniciativa seja direcionada a Sérgio Moro. “Se não, você está transformando o magistrado em um cidadão sem direitos políticos”, disse o vice.

“Isso aí, às vezes tem muito a ver com o papel do doutor Sergio Moro que ele teve aí. Todo mundo fala que ele seria um candidato viável para 2022. Outros magistrados não têm esse destaque todo politicamente”, afirmou Mourão, que considera que a proposta não deve prosperar.

Na quarta, Toffoli começou a falar na ideia e afirmou que o período de inelegibilidade servirá para evitar a utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer “demagogia”. Logo depois, Maia afirmou que a Casa pode votar em breve um projeto sobre o assunto. “Acho que o presidente Toffoli está correto”, respondeu ao ser questionado sobre o tema e disse que “oito anos é um prazo bom”. “Acho que essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de se chegar a um entendimento de que as carreiras não podem ser utilizadas como trampolim”, afirmou.