Mourão demite assessor que enviou mensagem sugerindo impeachment

O vice-presidente Hamilton Mourão demitiu na noite de quinta-feira, 29, o chefe de sua assessoria parlamentar, Ricardo Roesch Morato Filho. A exoneração está publicada em edição extra do Diário Oficial da União de ontem e ocorre após a divulgação de mensagens em que o auxiliar conversa com o chefe de gabinete de um deputado federal sobre preparativos para a hipótese de o vice, Mourão, assumir a Presidência no lugar de Jair Bolsonaro.

No diálogo, Morato diz que tem “conversado com os assessores de deputados mais próximos é bom sempre estarmos preparados” e que “General Mourão é mais preparado e político”. As mensagens foram divulgadas pelo site O Antagonista.

Antes de confirmar a demissão do servidor, o gabinete de Mourão emitiu uma nota por meio da qual repudiava a “inverdade de toda a narrativa” e dizia que ninguém de sua equipe teve, tem ou terá comportamento como aquele revelado pelo site.

Ao jornal O Globo, Mourão contou que o funcionário negou ter disparado as mensagens e alegou que seu celular foi hackeado. O vice, porém, não acreditou na versão. “Agiu sem meu consentimento e contra minhas determinações. Será exonerado”, disse o vice-presidente ontem.