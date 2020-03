Mourão descarta aumentar impostos por queda do petróleo

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, negou qualquer possibilidade de o governo aumentar tributos como forma de compensar o derretimento do valor do barril do petróleo. Segundo Mourão, a avaliação do Planalto é de que a crise é “transitória”. “Não podemos adotar imposto neste momento. Há uma carga que vale um terço do nosso PIB. Eu particularmente não vejo possibilidade de aumento de impostos. A gente sabe que (a crise do preço do petróleo) também é transitória. Vamos ver qual a reação a Petrobrás vai colocar”, disse Mourão ao chegar ao Palácio do Planalto.

Nesta segunda-feira, 9, o valor do petróleo caiu após a Arábia Saudita anunciar que vai reduzir o valor do baril, aumentando a produção em abril. Isso aconteceu depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não conseguir fechar um acordo para cortar a produção do grupo como forma de conter o impacto econômico provocado pelo coronavírus.