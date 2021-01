Mourão desinforma em defesa do general da ativa Pazuello

O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu nesta terça, 26, mais uma vez, o ministro Eduardo Pazuello (Saúde), um general da ativa que é alvo de inquérito no STF para apurar se houve omissão da pasta que ele comanda no combate à pandemia no Amazonas. Mourão, que é da reserva, tirou da cartola que Pazuello não é o alvo da investigação, mas, sim, a situação caótica do sistema de saúde em Manaus.

“O inquérito não é contra o ministro. Na realidade, o inquérito é para investigar o que houve em Manaus. Eu acho que se há dúvidas, que se investigue. Na minha avaliação, o trabalho do ministro Pazuello tem sido meticuloso e competente”, disse Mourão.

O inquérito aberto pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deixa claro que Pazuello é alvo do inquérito e que preste depoimento na Polícia Federal em cinco dias. Para Mourão, o ato de depôr não é demérito para ninguém. Ontem, o vice-presidente minimizou a investigação ao dizer que houve um “disse me disse” do Ministério da Saúde ao responder às suspeitas de omissão na asfixia de ao menos 50 pessoas mortas pelo desabastecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus.