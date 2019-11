Mourão desprendido

Equipe BR Político

Se em 2022, em uma eventual disputa à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro escolher um outro nome para ser vice de sua chapa, o atual, Hamilton Mourão, afirma que “não tem problema”, porque está na política “única e exclusivamente”para “cooperar com um projeto liderado pelo presidente Bolsonaro”.

Em entrevista ao Estadão um dia depois de vir à tona uma conversa de Bolsonaro em reunião com deputados do PSL, na última terça-feira, 12, em que teria dito que preferia o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL- RJ) como seu vice, e não Mourão, o vice se mostra desprendido do cargo.

“Vamos aguardar. Quando chegar lá, em 2022, se o presidente precisar de mim… Ele sabe que conta comigo como um soldado da visão de país que ele tem. Se não precisar, muito bem também. Não tem problemas quanto a isso”, disse.

Segundo Mourão, a relação entre os dois vai bem, “tranquilo, nunca teve problemas”, afirmou.

O vice procurou mostrar alinhamento a Bolsonaro ao afirmar que a palavra final é sempre do presidente. “Eu não sou o ator principal deste filme”.