Mourão diz em evento estrangeiro que vacinação é obrigatória no Brasil

O vice-presidente Hamilton Mourão reforçou nesta segunda-feira, 16, um fato que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado negar nos últimos meses para criticar o seu rival político, João Doria (PSDB): que há vacinação obrigatória no Brasil. Em evento promovido pelo Council on Foreign Relations, o vice afirmou que “é preciso ter atenção nos atos do presidente Bolsonaro, e não em suas palavras”.

“Há uma discussão política sobre vacinas em São Paulo. Na quinta-feira, o presidente Bolsonaro disse que uma vez que a Coronavac for certificada pela Anvisa ela será aprovada”, afirmou na mesma fala em que destacou que, diferente de em outros países, o processo de vacinação no Brasil é obrigatório.