Mourão diz que atitude de Salles contra Ramos foi ‘péssima’

Depois de um atrito exposto pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nas redes sociais entre ele e o chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o vice-presidente, Hamilton Mourão, reprovou a atitude de Salles. “Péssimo isso aí”, disse nesta sexta-feira, 23.

Na quinta, Salles criticou Ramos por meio de um tuíte, disse que o general teve postura de “maria fofoca” e compartilhou uma notícia da coluna da jornalista Bela Megale, do Globo, que afirma que o ministro teria “esticado a corda” com a ala militar do governo. A notícia não faz nenhuma menção a Ramos. “@MinLuizRamos não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de #mariafofoca”, escreveu Salles.

Questionado sobre o episódio, Mourão reprovou em tom ameno. “Muitas vezes a pessoa reage no calor dos acontecimentos e termina tomando uma linha de ação que é péssima. Se você tem alguma diferença com alguém você vai e conversa pessoalmente e não dessa forma”, disse.