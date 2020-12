Mourão diz que chega a ser ‘ridículo’ acusar Brasil de desmatamento

O vice-presidente Hamilton Mourão discursou em evento de comemoração do fim de mandato do deputado Alceu Moreira (MDB-RS) na presidência da Frente Parlamentar de Agropecuária, nesta tarde de terça, 15, em Brasília. Além de exaltar o trabalho de Moreira, Mourão aproveitou para martelar na tecla de que o agronegócio não é o vilão do desmatamento no Brasil. Como ele já afirmou em outras ocasiões, acusou os madeireiros ilegais. “Chega a ser ridículo”, disse o general da reserva, que o Brasil receba tanta crítica sobre seu descaso com o meio ambiente quando 60% do território está preservado, citando números de países europeus a título de comparação. E ainda reforçou que o agronegócio brasileiro tem ainda “um enorme espaço de crescimento”.