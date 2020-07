Mourão diz que FA não receberam ‘um centavo’ em ação na Amazônia

Pressionado, o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que a operação militar Verde Brasil 2, que lidera, ainda não recebeu “nem um centavo” do governo nesta sexta-feira, 10. “Vamos lembrar que até agora as Forças Armadas não receberam um centavo, tem uma notícia que só executaram 0,7%. Não, não receberam nada. A economia vai ter que enviar um projeto de lei para o Congresso pedindo crédito extraordinário porque não tem recurso para alocar”, afirmou Mourão a jornalistas no Palácio do Planalto.

A ação liderada pelo próprio vice foi lançada pelo governo no início de maio como resposta aos índices preocupantes de queimadas e desmatamento na região amazônica. Nesta semana, quando o prazo de validade da operação acabaria, o Estadão revelou que apenas 0,7% do orçamento previsto havia sido executado. Hoje, o governo anunciou a extensão da operação pela segunda vez, agora, com prazo em novembro.

Nesta sexta, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostraram que a região teve o maior desmatamento em junho em cinco anos para o mês. Hoje, Mourão irá se reunir com um grupo de empresários brasileiros para falar da situação ambiental, depois de ter liderado uma reunião com investidores estrangeiros na quinta.

Atraso na ação

O vice-presidente, que coordena o Conselho da Amazônia, afirmou também nesta sexta que a ação de combate começou tarde e deveria estar sendo feita desde dezembro do ano passado. No mês passado, Mourão já havia admitido erros do governo federal. “Começou tarde, lógico. O começo em maio vai nos dar uma melhor situação em relação a queimadas, mas não em relação ao desmatamento”, disse.