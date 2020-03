Mourão diz que fala de Eduardo não representa visão do governo

O vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que a recente fala do deputado Eduardo Bolsonaro de que a China é responsável pela pandemia do coronavírus não representa a visão do governo. “(A declaração) Não é motivo de stress, pois a opinião de um parlamentar não corresponde à visão do governo. Nenhum membro do governo tocou nesse assunto”, disse ele ao Estadão nesta quinta, 19.

Conforme você leu aqui no BRP, representantes do agronegócio condenaram hoje a fala do parlamentar. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu desculpas ao país asiático pelo Twitter. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou em nota que “declarações isoladas não representam o sentimento da nação ou de qualquer setor”. Já o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito, declarou que “o comentário foi infeliz”. “A China é nosso principal parceiro comercial e está saindo da crise do coronavírus com muito trabalho e à custa de muitas vidas. Sua experiência poderá ajudar o Brasil no enfrentamento dessa pandemia, como já estão fazendo em outros países”, pontuou.