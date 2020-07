Mourão diz que fala de Gilmar foi ‘fora do tom’

O vice-presidente Hamilton Mourão avaliou como “fora do tom” a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, no último sábado, afirmando que “o Exército está se associando a esse genocídio” por conta da condução do Ministério da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus.

Ao blog da jornalista Andréia Sadi, no G1, o general afirmou, nesta segunda-feira, 13, que críticas a respeito da gestão do governo Bolsonaro na Saúde são “válidas”, mas que a escolha de palavra feita por Gilmar foi “fora do tom”.

“Pode criticar a gestão, ele está no direito dele. Mas os termos foram fora do tom, foi infeliz”, avaliou Mourão.

A matéria também cita a pressão de militares para que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, peça para entrar para a reserva do Exército, assim como fez o também general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de governo, no começo do mês. A estratégia é descolar a imagem da instituição da política.