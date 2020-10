Mourão diz que ‘não vê problema’ em Renda Cidadã ficar fora do teto

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira, 15, que “não vê problema” em deixar o Renda Cidadã fora do teto de gastos se houver acordo para isso. O governo tem sofrido para encontrar recursos para financiar o programa social que tenta emplacar sem furar o teto. Nas últimas semanas o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou a possibilidade de furar o limite das despesas públicas para bancar a proposta.

“Depende da forma como construído. Se for construído em comum acordo, obviamente, tem que ser com o Congresso, que representa a sociedade como um todo, não vejo problema nenhum também”, disse Mourão em entrevista no Palácio do Planalto, quando questionado se a imagem do Brasil no exterior seria prejudicada se o programa ficasse fora do teto de gastos.

O vice foi questionado sobre a sinalização da agência de classificação de risco Moody’s de que pode reduzir a nota de crédito se o Brasil não avançar na agenda de ajustes fiscais neste ano ou início de 2021. Mourão respondeu que acha “muito complicado” aprovar reformas econômicas neste ano como a administrativa e a tributária por conta das eleições municipais.