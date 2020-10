‘Não tem de onde tirar’, diz Mourão sobre recurso para o Renda Cidadã

Segundo o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o governo “provavelmente” não usará recursos dos precatórios federais nem do Fundeb para custear o Renda Cidadã, programa de transferência de renda em análise pelo governo. Ainda, segundo a avaliação do vice, “não tem de onde tirar (recurso), essa é a realidade”, afirmou Mourão, nesta quinta-feira, 1, em Brasília.

“Esse assunto já virou a página, já acabou”, disse Mourão. “Voltou atrás, provavelmente não vai usar”, afirmou o vice.

A proposta de financiar o programa Renda Cidadã, com dinheiro dos precatórios e do Fundeb, havia sido anunciada pelo governo e lideranças do Congresso no início da semana e causou mal-estar no mercado por propor o adiamento do pagamento dos precatórios que até então são quitados em dia.