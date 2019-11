Mourão diz que República trouxe ‘evolução política e social’

Equipe BR Político

Para o vice-presidente Hamilton Mourão, a Proclamação da República significou uma “nova etapa de evolução política e social” ao Brasil. O comentário foi feito pelo vice nesta sexta-feira, 15, em sua conta no Twitter.

Na mesma semana em que viu seu nome ser envolvido com o do deputado “príncipe” Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Mourão afirmou que o Império chegou ao fim por estar “abalado por graves crises”.

“Parabéns brasileiros! Há 130 anos, com a Proclamação da República, entramos em nova etapa de evolução política e social. Muito fez o Império pela independência e unidade do Brasil, mas abalado por graves crises teve que dar lugar a um regime mais consentâneo à realidade nacional”, escreveu o vice-presidente no Twitter.

https://twitter.com/GeneralMourao/status/1195340799950696450