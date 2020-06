Mourão diz que turma de Sara Winter é ‘inofensiva’

Na avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), o grupo “300 pelo Brasil“, liderado por Sara Winter, é “inofensivo”. Segundo ele, a prisão de Sara, na última semana foi “exagerada”.

A prisão de Sara e outros cinco ocorreu no inquérito que apura manifestações de rua antidemocráticas. As prisões foram decretadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República.

“Aquela turma ali da Sara Winter e companhia limitada… essa turma é inofensiva, é um pessoal mais de coreografia. Eu acho que é um exagero prender esse pessoal, até porque, vamos lembrar, em 2014, a turma invadiu o STF e só foi autuado. Acho que deve aplicar multa, responder a processo em liberdade ou distribuir cesta básica”, disse Mourão, em entrevista à TV Record, na noite de segunda-feira, 22.