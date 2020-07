Tomando à frente dos debates sobre o combate ao desmatamento na Amazônio, o vice-presidente Hamilton Mourão evitou falar sobre Ricardo Salles. O ministro do Meio Ambiente está no olho do furacão por conta de sua atuação no setor. Mourão foi questionado sobre uma possível saída de Salles do ministério durante sessão no Senado. “Eu sou homem de governo. Eu permaneço, como diria Frei Boff, em silêncio obsequioso”, declarou Mourão.