Mourão endossa Bolsonaro e diz que existe campanha de desinformação

O vice-presidente Hamilton Mourão endossou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembléia-Geral da ONU nesta terça-feira, 22, em que falou que o Brasil é “vítima” de uma suposta campanha de desinformação em relação à política ambiental do País. “Existe uma campanha de desinformação e compete a nós nos contrapormos. Agora eu sempre deixo claro que a contraposição tem que se dar por duas vertentes, uma é de uma informação qualificada e a segunda é de impedir que ilegalidades ocorram para não dar margem a esse tipo de pressão”, disse a jornalistas.

Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, se recusou a comentar a afirmação de Bolsonaro de que os incêndios na Amazônia teriam origem em áreas onde “caboclo e o índio queimam seus roçados”.

Bolsonaro assistiu ao seu discurso na assembléia, que foi gravado, no Palácio do Planalto junto a aliados do governo no Congresso, como o senador Márcio Bittar (MDB-AC), ministros, incluindo o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e chefes da ala militar.