Mourão: Funcionalismo ‘vai poder ter aumento, mas cadê o dinheiro?’

O vice-presidente Hamilton Mourão comentou nesta quinta-feira, 7, o aumento do funcionalismo que não foi derrubado na aprovação do projeto de socorro aos Estados e municípios e afirmou não haver dinheiro para isso. “Pessoal (funcionalismo) vai poder ter aumento, mas cadê o dinheiro?”, comentou em live com o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner.

Segundou Mourão, ninguém pode fugir da realidade de que a capacidade de investimento do setor púbico está comprometida. “Nosso governo foi eleito na busca de zerar o déficit fiscal em quatro anos e atacar a questão da baixa produtividade. Mas, com a pandemia tudo mudou, o governo está sendo obrigado a reagir fora da plataforma liberal (pregada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes)”, disse ele. Mourão afirmou ainda que a “plataforma liberal não está derrotada” e será retomada após a pandemia do novo coronavírus.