Mourão: manifestações são pouco expressivas e só da ‘zona sul’

O vice-presidente Hamilton Mourão participa nesta manhã de webinário promovido pelo Estadão. Ele classificou as manifestações pelo fim do isolamento social decorrente do novo coronavírus como “pouco expressivas” e afirmou que elas são restritas àqueles que estão no que ele chamou de “isolamento zona sul”: de pessoas que não tiveram sua renda afetada, pedem “delivery nos seus restaurantes preferidos”, mas estão insatisfeitas de ter sua vida interrompida.

Mourão afirmou que os protestos ainda não chegaram às favelas e aos mais pobres.

Questionado sobre a proliferação de fake news durante a pandemia do novo coronavírus, inclusive algumas que o atingem, ele minimizou a importância desse aspecto da comunicação do governo. Disse que se for dar atenção a tudo que chega inclusive no grupo de WhatsApp dos generais da reserva, todos “homens esclarecidos”, vai passar o dia desmentindo boatos.

Ele afirmou que Jair Bolsonaro fez campanha por meio das redes sociais e acha que ainda é o melhor meio de comunicação com seu público. Afirmou que as redes sociais são um “fenômeno moderno”, mas para o qual ele não dá “bola”.