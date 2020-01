Mourão na ‘cara de pau’ pela Amazônia

Equipe BR Político

Depois de o governo rejeitar em mais de uma ocasião verbas de outros países para a proteção da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu que o País possa aceitar dinheiro de países ricos para financiar projetos na floresta.

O general vai comandar o recém-criado Conselho da Amazônia. Ele deverá coordenar ações de vários ministérios para a “proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia”. Mourão irá utilizar a estrutura da própria vice-presidência. Segundo Mourão, até março as atividades do conselho já devem estar iniciadas.

Em 2019, em meio à uma longa crise ambiental, o Brasil refugou S$ 20 milhões dos países do G7 para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. “Rejeitou, mas depois eu vou lá com a cara de pau e peço”, afirmou Mourão em entrevista ao programa Central da GloboNews, na noite de quarta-feira, 22. E seguiu: “Quando você vai receber o dinheiro do exterior, tem limite. Seu livre arbítrio tem que ser respeitado”, disse.

Ao falar sobre como vai funcionar o Conselho da Amazônia, Mourão disse que faltam hoje ao governo “comando e controle” e “coordenação” das políticas voltadas para a região. “Existe uma série de políticas desenvolvidas por diferentes ministérios que estão ligadas ao meio ambiente e à Amazônia. É uma tema transversal. Ele não pertence só ao Ministério do Meio Ambiente, não pertence só ao Ministério de Infraestrutura, não pertence só ao Ministério de Desenvolvimento Regional”, disse. “A gente nota nitidamente que tem de ter um organismo que controle isso e coordene as atividades.”