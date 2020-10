Mourão: ‘O que está sendo investigado que continue, é isso que Bolsonaro quis dizer’

O vice-presidente Hamilton Mourão tentou remediar a fala do presidente Jair Bolsonaro de ontem sobre a Lava Jato em uma “explicação” do que seria o sentido da frase dita pelo presidente: “Como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção, a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue. Mas, no nosso governo, não tem esses casos. O que está sendo investigado que continue, é isso que o presidente quis dizer e deixou claro”, disse nesta quinta-feira, 8, ao ser questionado sobre o pronunciamento de Bolsonaro.

O presidente, que vinha sendo alvo de críticas de sua antiga base lavajatista pela associação com políticos envolvidos em investigações de corrupção e chegou a ser até elogiado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) por “desmontar o estado policialesco” do Brasil, tentou rebater as críticas em uma afirmação que viralizou imediatamente. “Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação”, disse durante o lançamento do programa Voo Simples do governo.