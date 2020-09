Mourão pede votos para Levy Fidelix em vídeo de campanha

O vice-presidente, Hamilton Mourão, fez uma aparição em vídeo da campanha do seu colega de partido e eterno candidato, desta vez à Prefeitura de São Paulo, Levy Fidelix (PRTB), para pedir votos para o correligionário.

“Nós do PRTB temos um candidato, um homem certo: Levy Fidelix, um homem que sempre esteve comprometido com a direita, com as causas boas do nosso País e com boa administração de recursos públicos”, diz Mourão ao lado de Levy no vídeo.

Levy, que preside o partido do vice de Bolsonaro, já disputou 14 eleições. Em nenhuma obteve vitória. Ele já foi candidato a presidente, governador, vereador e deputado federal. Nesta eleição, tenta se associar ao vice-presidente para angariar votos. Em 2010, quando disputou a eleição presidencial, apoiou Dilma Rousseff (PT) no 2º turno. Quatro anos depois, foi a vez de Aécio Neves (PSDB) receber o endosso do político.