Mourão: ‘Preocupa que Amazônia seja pretexto para medidas protecionistas’

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira, 6, que se preocupa que questões ambientais relacionadas com a Amazônia sejam usadas para adoção de medidas protecionistas em live do Credit Suisse com empresários e potenciais investidores. Mourão está à frente do programa encampado pelo governo como principal frente de combate ao desmatamento, o Verde Brasil 2, que tem recebido críticas pela inflação dos dados de resultados e é presidente do Conselho da Amazônia.

“Temos consciência da recente ressonância da problemática ambiental junto aos países desenvolvidos, sobretudo na Europa. No entanto, nos preocupa que as questões ambientais e mais especificamente o complexo cenário da Amazônia venham a ser utilizados como pretexto para adoção de medidas protecionistas e prejudiquem o comércio externo brasileiro”, disse. Nas últimas semanas, números alarmantes do desmatamento na região desencadearam reação de investidores internacionais, que ameaçaram retirar recursos do Brasil caso o governo brasileiro não detenha o aumento do desmatamento em carta enviada a seis embaixadas brasileiras.

Mourão tentou reforçar a imagem de compromisso do governo com a pauta, uma das principais fontes do desgastes da gestão Bolsonaro no cenário internacional. “Esperamos deixar claro para a sociedade e resto do mundo compromisso com preservação”, afirmou.