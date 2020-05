Mourão: ‘Quem alinha discurso é bandido’

O vice-presidente Hamilton Mourão usou sua conta no Twitter para defender o comportamento dos três ministros militares que prestaram depoimento no inquérito que investiga as acusações feitas por Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro. Para o vice, os três falaram a verdade sobre o que aconteceu na reunião ministerial citada por Moro como uma das evidências que Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal.

“Quem alinha discurso é bandido. Homens de honra, como Augusto Heleno, Braga Netto e Ramos, falam a verdade e cumprem a missão”, escreveu o general sobre os ministros.