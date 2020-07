Mourão diz que Guedes pedirá crédito para operação na Amazônia

O vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou nesta terça-feira, 14, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai enviar ao Congresso um projeto de lei solicitando a abertura de um crédito extraordinário no Orçamento para destinar recursos à operação militar na região. Na semana passada, pressionado sobre resultados, Mourão reclamou que a Verde Brasil 2, iniciada em maio para combater o desmatamento na Amazônia, não teria recebido “nem um centavo” do governo até então.

Em audiência com senadores sobre as ações do governo para conter o desmatamento da Amazônia, o vice-presidente afirmou também que quer uma medida para que recursos do Fundo Amazônia e outros destinados ao combate do desmatamento e queimadas na Amazônia não tenham impacto no Orçamento da União. O vice afirmou que uma proposta para ser enviada ao Congresso será discutida em reunião do Conselho da Amazônia, que preside, nesta quarta-feira, 15.

“A minha conversa com o Conselho amanhã é exatamente trazermos alguma proposta ao Congresso para que recursos destinados à Amazônia, especificamente a questão do combate ao desmatamento, queimadas, regularização fundiária, que nós precisamos também de recurso de boa monta, saiam fora. Porque se for entrar dentro do pacote do Incra, ou seja, do Ministério da Agricultura, e do Meio Ambiente, outros recursos vão ter que sair fora. É a teoria do cobertor curto”, disse.

Pressão internacional

O vice-presidente afirmou que o Brasil foi “jogado nas cordas” e só vai sair dessa condição se apresentar resultados. “Perdemos o controle da narrativa e estamos desde então na defensiva”, admitiu o vice-presidente aos senadores. Mourão tem evitado, no entanto, apresentar metas de redução do desmatamento e já admitiu que neste ano o resultado não deve ser melhor que em 2019. O vice repetiu que quer reduzir o desmatamento para o “mínimo aceitável” e estabelecerá metas para até o fim de 2022.