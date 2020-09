Mourão relaciona alta no preço dos alimentos com auxílio emergencial

Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), a alta no preço dos alimentos da cesta básica está relacionada com os recursos que o governo federal injetou na economia, como o pagamento do auxílio emergencial. Nesta quarta-feira, 9, ele afirmou a elevação dos preços ao consumidor “é uma questão da lei da oferta e da procura”.

“Uma porção de gente comprando porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima do que as pessoas estavam acostumadas, tanto que está havendo grande compra de alimentos e de material de construção”, disse. Na avaliação do vice, esse é um momento sazonal e que em breve voltará ao normal.

Mourão também afirmou que por causa do dólar alto, as exportações aumentaram nos últimos meses, o que torna a venda para outros países mais interessante do que o abastecimento do mercado interno.