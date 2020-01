Mourão rumo à Antártica para inauguração de base

Equipe BR Político

Após o mau tempo de terça-feira, 14, a comitiva do governo brasileiro que vai participar da inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz conseguiu decolar nesta quarta-feira, 15, do Aeroporto de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, em direção à base chilena Eduardo Frei, na Ilha Rei George. A previsão é de que a solenidade ocorra às 20h30, segundo informou a GloboNews.

A aeronave traz o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e Fernando Azevedo, da Defesa, além de representantes de vários órgãos do governo.