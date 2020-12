Mourão se diz angustiado: ‘Quero ser vacinado’

Enquanto a vacinação contra a covid-19 ganha contornos cada vez mais políticos, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou estar angustiado pela espera por um imunizante. Ao chegar à sede da vice-presidência, o general repetiu que tomará qualquer vacina contra a covid-19 que seja certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“(Tomarei a vacina) lógico sem problema, se está regulamentado ok, sem problema”, disse.

Um dos poucos integrantes do primeiro escalão do governo que não foi contaminado pela covid-19, ele pregou cautela, contudo, para a definição de uma data de início da imunização no País. “Também estou angustiado, quero ser vacinado, mas vamos aguardar”, declarou.