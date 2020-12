Mourão: ‘Sempre vai haver desmatamento na Amazônia’

O vice-presidente Hamilton Mourão, responsável pelo Conselho da Amazônia, disse nesta sexta-feira, 4, que “sempre haverá desmatamento” na região. Em entrevista ao advogado Paulo Roque, Mourão justificou que a atual legislação permite o desmate de até 20% de terras da região. E que o problema está na invasão de terras não destinadas.

“Sempre haverá desmatamento, a legislação prevê que no caso da Amazônia se tem 100 hectares você poderá desmatar 20. Nossa tareda é impedir que o proprietário desmate além dos 20%, tem que haver fiscalização constantes das mais de 600 mil propriedades rurais no bioma Amazônia”, disse. “O grande problema do desmatamento está centrado nas terras não destinadas”, completou.