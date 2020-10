Mourão sobre decreto do SUS: ‘Houve muito barulho por nada’

Na avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão “houve muito barulho por nada” em relação ao decreto do governo federal que autorizava estudos para abrir as Unidades Básicas de Saúde (UBS) à iniciativa privada. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira, 27, e revogada ontem, após repercussão negativa da sociedade e autoridades.

Mourão afirmou, nesta quinta-feira, 29, não estar inteirado sobre o assunto, mas considerou que os estudos poderiam apontar para a viabilidade ou não de incluir a atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI).

“Não tive oportunidade de me inteirar dessa situação. Única coisa que tomei conhecimento era para fazer um estudo. Estudo, vocês sabem, pode concluir que a proposta é viável ou, como também podia concluir, que a proposta era inviável”, afirmou o vice de Jair Bolsonaro na Presidência. “Eu acho que houve muito barulho, também, por nada”, completou Mourão a jornalistas.