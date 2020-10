Mourão sobre nova Constituição: ‘Posição do governo não é essa’

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a posição do governo não é a da defesa de uma nova Constituição, como tem feito nos últimos dias o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). “Isso aí já me pronunciei durante a campanha eleitoral. Não tem mais o que falar porque a posição do governo hoje não é essa”, afirmou nesta quarta-feira, 28, na chegada ao Planalto. O vice destacou que o presidente Jair Bolsonaro não falou sobre o assunto em “nenhum momento”.

Barros pegou carona no plebiscito que definiu a criação de uma nova constituição no Chile nesta semana e afirmou que a Constituição brasileira deixou o País “ingovernável”. Na terça, o deputado afirmou que vai enviar “imediatamente” um projeto de decreto legislativo (PDC) para a realização de um plebiscito para a elaboração de uma nova constituição, tal como no Chile.

“O líder do governo é um parlamentar. Ele tem outras prerrogativas, diferente de quem é, como no meu caso aqui, vice-presidente eleito com o presidente Bolsonaro, que em nenhum momento tocou nesse assunto”, disse Mourão, que avalia que a ideia é “voo solo” do deputado.