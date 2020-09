Mourão sobre repetir chapa em 2022: ‘Estou trabalhando pra isso’

O vice-presidente Hamilton Mourão disse no sábado, 12, à CNN Brasil, que quer fazer parte da chapa pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022. “Estou trabalhando pra isso. Venho apoiando todas as iniciativas do presidente, venho procurando facilitar o caminho dele, sendo leal para todas as coisas que ele necessita”, disse. “Se ele desejar minha companhia para 2022, marcharemos de passo certo.”

Mas caso seja preterido, o general afirmou que não vai “fazer beicinho”. “Não vou sair chorando, de beicinho. Não é assim que funciona. Se ele quiser escolher (outra pessoa), é Brasil. Vamos em frente.”