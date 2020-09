Mourão sobre vacina: ‘Vai agarrar à força?’

Além do próprio presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente mandou uma banana à Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que determina a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas contra a covid-19. Na tentativa de justificar a declaração do chefe, que afirmara a uma apoiadora que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, o general apertou a mesma tecla nesta quarta, 2, do negacionismo científico e negligência sanitária, que contribuiriam para um movimento antivacina entre a população que se guia pelas teses do Palácio do Planalto. “Acho que você pode encontrar gente que não quer tomar a vacina. É o que eu te digo: você vai agarrar à força? Foi isso que ele quis dizer”, disse Mourão a jornalistas em Brasília.

Além da lei assinada pelo próprio presidente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também determina que a vacinação de crianças em casos determinados pelas autoridades é obrigatória.