Mourão trata queda na aprovação de Bolsonaro como ‘ruído’

Na avaliação do vice-presidente Hamilton Mourão, a queda na aprovação do presidente Jair Bolsonaro, registrada na última semana pelo instituto Datafolha, é resultado de “ruído” causado em torno da eleição no Congresso, do início da vacinação e do colapso na saúde pública em Manaus.

De acordo com pesquisa do Datafolha, a avaliação positiva do governo (ótimo e bom) caiu de 37% em dezembro para 31% em janeiro, enquanto que a avaliação negativa (ruim e péssimo) passou de 32% para 40%. Nesta segunda-feira, 25, Mourão foi questionado sobre a popularidade de Bolsonaro em entrevista a jornalistas.

“O governo está fazendo o possível e o impossível para ter um fluxo contínuo (na vacinação). E também aquela questão de Manaus, no momento que isso for esclarecido, acho que diminui esse ruído”, disse a jornalistas ao chegar ao Palácio do Planalto, citando na sequência a eleição no Congresso. “Então, semana que vem eu acho que baixam um pouco as tensões”, comentou.