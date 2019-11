Mourão vai à posse de Fernandéz, diz jornal

Equipe BR Político

Depois de o presidente Jair Bolsonaro ter reafirmado que não irá na posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, o jornal argentino El Clarín afirma que o vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro na cerimônia.

De acordo com a publicação, os assessores de Fernández afirmaram que receberam um telefonema de um auxiliar do presidente Bolsonaro, informando que o vice-presidente participará do evento em 10 de dezembro.

Como você leu no BRP, na semana passada o presidente Bolsonaro afirmou que não pretende “romper nada com a Argentina”, mas disse esperar que “o lado de lá continue com as mesmas práticas do Macri”.